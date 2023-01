Costa Rica dejará “huella sostenible” durante su participación en FITUR, en Madrid España

San José, 19 ene (Elpaís.cr).- Del 18 al 22 de enero, treinta y cinco empresas turísticas de Costa Rica participarán en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2023, uno de los principales eventos de negocios del sector turístico del mundo, en el recinto ferial IFEMA en Madrid, España.

La edición número cuarenta y tres de FITUR lleva como lema “Cuidamos del mundo. Somos turismo” y los organizadores la han definido como “la primera gran experiencia de movilidad internacional segura”, con más de 8 500 empresas participantes de 131 países de los cinco continentes.

“FITUR es la primera gran vitrina del año que nos permite seguir promocionado y consolidando el posicionamiento de Costa Rica como el destino ideal para vivir experiencias únicas, un país comprometido con la sostenibilidad y que ofrece al viajero múltiples opciones de esparcimiento, gastronomía y cultura”, indicó William Rodríguez, ministro de Turismo.

En Madrid, el jerarca participa en distintos eventos como el acto inaugural y recorrido oficial de la cuadragésima tercera edición de FITUR que contó con la presencia del Rey Felipe VI de España y la Reina Consorte Letizia Ortiz, así como la “XXVI Conferencia Iberoamericana de ministros y empresarios de turismo”. Unido a lo anterior participará en la entrega oficial del premio a Costa Rica como “Destino Internacional Sostenible”, otorgado por la Revista Viajar en diciembre anterior, así como de entre reuniones estratégicas con líneas aéreas, operadores turísticos y prensa internacional.

En total, en FITUR 2023 participan 131 países y 755 expositores en stand ubicados en ocho pabellones, se espera la presencia de 120 000 profesionales y entre 80 000 y 90 000 visitantes, deseosos de recibir información de los destinos, actividades a realizar, tendencias de viaje, entre otros tópicos, siendo la primera edición de FITUR sin las restricciones establecidas los dos últimos años a causa de la pandemia de la COVID-19. Según la organización, la participación internacional subió un 50 % respecto al año pasado y la de expositores latinoamericanos creció un 15 % comparado con la edición del 2020.

Compromiso ambiental

El Instituto Costarricense de Turismo compensó la huella de carbono de todos los vuelos de los empresarios participantes de Costa Rica en FITUR 2023, feria realizada en Madrid. La compensación de emisiones incluyó, además, lo relacionado al transporte de materiales, para la construcción del espacio de exhibición costarricense. ICT mediante una alianza con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) del MINAE, se ha mantenido activo en la generación de recursos financieros, para el Programa de Pago por Servicios Ambientales de Costa Rica, para financiar actividades de restauración de bosques, en áreas de importancia turística. El monto de compensación de 1113,74 dólares suma a otros recursos que buscan contribuir con la meta pais de un 60% de cobertura forestal.

Costa Rica, además presentará en FITUR su nuevo Plan Nacional de Turismo 2022-2027, apoyado en el reconocido modelo de desarrollo turístico costarricense, así como el convenio firmado el 15 de noviembre de 2022 entre el ICT, Correos de Costa Rica y Mastercard que busca beneficiar el trabajo y la comercialización de los productos elaborados por las y los artesanos costarricenses del “Programa Artesanías con Identidad”, como “Proyectos de innovación”. Finalmente, en durante FITUR, la Red Costarricense de Turismo Accesible de Costa Rica firmará dos convenios con San Luis Potosí, México y la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (FEDECATUR) para el desarrollo de más alternativas de un turismo más universal para los viajeros.

Durante el 2022, visitaron el país por la vía aérea un total de 53 217 turistas españoles, siendo España el cuatro mercado emisor de viajeros desde Europa, apoyado en la oferta de vuelos directos a Costa Rica ofrecidos por las aerolíneas Iberia e Iberojet.

Empresas costarricenses participantes en FITUR 2023: Costa Rican Trails, Panorama Tours/Costa Rica, Arenal Hanging Bridges, Místico Park, Hover Tours Costa Rica, Asuaire Travel, Il Viaggio Travel, Travel Excellence, Swiss Travel, Unique Adventures, ARA Tours, MTA Costa Rica, Destination Services Costa Rica, Aventuras Tierra Verde, Cast Central América, Best of Costa Rica Tour Operator & DMC, Ecogetaways Travel, Agencia de Viajes Meridianos, W Costa Rica, Laguna Lodge Tortuguero, The Westin Reserva Conchal, Adobe Rent a car, Hotel Hacienda Guachipelín, Studio Hotel Boutique, Playa Nicuesa Rainforest Lodge, Hotel Radisson San José, Costa Rica, Amigo Rent a Car Costa Rica, Alamo Rent a Car, National Car Rental & Enterprise Rent a Car, Hotel Parador Nature Resort & Spa, Guanacaste, Costa Rica, Hotel San Bada Resort & Spa, GRUPO PACHIRA, Marriott Hotels Costa Rica, Hotel Fiesta Resort & Club Vacacional, Grupo Marta, Casa Corcovado Jungle Lodge y Costa Rent a Car. También estarán presentes la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) y la Asociación Proimagen- Futuropa.