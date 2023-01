Gobierno de Ecuador contra la corrupción… ¿caiga quien caiga?

Quito, 20 ene (Sputnik).- El Gobierno de Ecuador ha dicho que investigará «caiga quien caiga» el presunto caso de corrupción llamado «El Gran Padrino», donde ha sido señalado un miembro cercano del círculo familiar del presidente Guillermo Lasso.



«Somos un Gobierno honesto que no hemos participado de ninguna trama de corrupción», afirmó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, entrevistado por el canal local Teleamazonas.



El escándalo estalló cuando el portal informativo La Posta publicó unos audios en los que un operador político revela la existencia de una red, presumiblemente encabezada por Danilo Carrera, alias «El Gran Padrino», cuñado del presidente Lasso.



Dicha red negociaba cargos y contratos en el sector público a cambio de jugosas sumas de dinero, de 30.000 a 150.000 dólares, según las grabaciones difundidas por el medio digital ecuatoriano.



Con anterioridad, el ministro de Gobierno ratificó que la política del gobierno sigue siendo cero tolerancia a la corrupción donde quiera que se encuentre y a quien sea que involucre.



Sin embargo, además de la morosidad del Gobierno para pronunciarse sobre el tema, el mandatario ha enfocado la persecución contra dos de los exfuncionarios mencionados en los audios, pero sobre Carrera ha tenido palabras de elogio.



Lasso afirmó que conoce hace 64 años a Carrera, esposo de una hermana suya, y lo consideró «un hombre honorable, un hombre intachable», del cual «no puede ser afectada su dignidad y su honor, utilizando su cara para hacer un logotipo símbolo de su corrupción».



El excandidato presidencial Andrés Arauz dijo a la emisora Radio Pichincha que Carrera ha estado vinculado con el mundo de los paraísos fiscales «offshore» desde hace décadas, en sociedad con Lasso, para esconder activos fuera de Ecuador, así como para la creación de la construcción de la empresa Bonarco S. A., en Panamá.



Para el Gobierno ecuatoriano, estas revelaciones no son más que una maniobra política frente a las elecciones para dignidades locales y consulta popular, que tendrán lugar el próximo 5 de febrero.



La trama



La Posta publicó una entrevista al operador político Leonardo Cortázar, quien aseguró que Carrera es quien decide quiénes van a los cargos de las empresas públicas.



Según las revelaciones, Hernán Luque, quien dirigía la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, pedía miles de dólares a dichas entidades y aspiraba a ganar 150.000 dólares mensuales.



De acuerdo con el medio digital, Luque -quien renunció al cargo un tiempo atrás- ya abandonó el país el 9 de enero pasado, poco después de su denuncia pública, con una primera escala en Chile y posteriormente en Argentina.



Para el titular de la secretaría de Seguridad Pública del Estado, Diego Ordóñez, el ahora exfuncionario Luque, traicionó la confianza de Lasso, quien lo nombró en el cargo.



Ordóñez justificó este hecho al señalar que existe una estructura de funcionarios «heredada» de los últimos 15 años, en un área donde hubo muchísimos actos de corrupción en el pasado.



Además del exgerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, se señala en esta trama a un ciudadano de nombre Rubén Chérres.



En uno de sus mensajes publicado en Twitter, el presidente Lasso emitió una orden para su captura, «dentro y fuera de Ecuador», contra Luque y Chérrez.



Cortázar también reveló que el ya fallecido César Monge, exministro de Gobierno y fundador y presidente del partido CREO, con el que Lasso llegó a la Presidencia en 2021, estuvo a cargo del manejo del sector eléctrico.



Entre los mencionados en estas revelaciones también está el legislador Ronny Aleaga, de la bancada de la Unión por la Esperanza (UNES), seguidores de la Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa (2007-2017).



Por su parte, Carrera en una carta pública aseveró que ha sido difamado sistemáticamente con la acusación de ser la supuesta cabeza de dicha estructura criminal , pero negó cualquier participación en esta.



«Mi relación familiar, profesional , de amistad y de sociedad, con quien es hoy Presidente de la República es innegable, pero que eso sea usado maliciosamente para atribuirme incorrecciones, por no agregar delitos, no lo voy a tolerar», dijo en su misiva.



Según Carrera, si el ciudadano Cherres se tomó su nombre para delinquir, deberá ser investigado, y, quien sostenga lo contrario, lo tendrá que probar.



La investigación

La comisión legislativa de Justicia anunció que realizará una investigación sobre este presunto caso de corrupción, no obstante el pleno de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) aprobó la integración de una comisión ocasional en la cual participan legisladores de varias bancadas.



Esta comisión investigará el caso «El Gran Padrino» y deberá entregar un informe en los próximos 30 días, lo cual podría arrojar más luz sobre el nivel de implicación de los involucrados.



Con anterioridad, el parlamento citó a 11 personas relacionadas con este caso, mientras la Fiscalía anunció que investiga a 16 personas respecto a estas denuncias.



En tanto, el legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, anunció que el denominado Frente Parlamentario Anticorrupción realizará sus respectivas pesquisas y presentará en los próximos 20 días un informe paralelo.



Entre las medidas adoptadas por el gobierno de Lasso está la solicitud de la renuncia de todos los directores de las empresas públicas, las cuales deberán someterse a un examen especial.



Además, dispuso que la Secretaría Anticorrupción participe en los directorios de estas instituciones y ofreció su colaboración para que el caso sea investigado.



Según el periodista Anderson Boscán, de La Posta, hasta el momento al menos 5 de los más importantes integrantes de esta trama de corrupción ya abandonaron el país.



Boscán, quien ha sido demandado por Carrera a causa de una presunta difamación en su contra, por medio millón de dólares, ha dicho que teme por su vida debido a que ya ha recibido amenazas con mensajes, grafitis y el seguimiento por parte de desconocidos.



El ministro Jiménez dijo desde el Legislativo que el gobierno contribuirá con la investigación respecto a este caso, «caiga quien caiga, independientemente de la circunstancia; independientemente del delito; independientemente de lo que suceda», pero añadió que están seguros 100 por ciento que el Gobierno no ha participado en esta trama.



El ahora denominado «Caso Encuentro» es considerado por el abogado Mauro Andino como «la corrupción más escandalosa del Gobierno», pues aunque no es el primero denunciado en la actual administración, es el más sonado. (Sputnik)