Más de 520 sismos en cinco días en zona del occidente de El Salvador

San Salvador, 20 ene (Sputnik).- La serie sísmica que desde el domingo pasado sacude zonas del occidente de El Salvador llegó 524 temblores de tierra, según el boletín emitido al mediodía de este viernes por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).



«Dado el comportamiento de la actividad sísmica en la zona, no se descarta la ocurrencia de sismos de similar magnitud o mayores a la máxima observada hasta este momento», advierte el MARN sobre el enjambre, cuyo foco está en los municipios salvadoreños de San Lorenzo y Ahuachapán (occidente) y zonas fronterizas de Guatemala.



Por las características de las señales registradas, los expertos achacan esta actividad a la activación de fallas geológicas en la zona, y descartó que esté asociada con actividad volcánica.



Los dos mayores temblores tuvieron lugar la tarde y noche del pasado domingo, con magnitudes de 5.1 y 5.3 grados en la Escala de Richter, y las réplicas que siguieron han oscilado de 1,9 a 4,4 grados.



El MARN recomendó a la población «atender las indicaciones emitidas por las autoridades de la Dirección General de Protección Civil y no prestar atención a rumores o a información no oficial acerca de esta situación».



Protección Civil mantiene un puesto de mando en el occidental departamento de Ahuachapán, donde coordina la ayuda a la población con alimentos, evacuaciones y carpas para las familias que prefieren mantenerse cerca de sus viviendas dañadas, cuyo número asciende a 470. (Sputnik).