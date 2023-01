Gobierno de México busca a los autores intelectuales de atentado contra periodista

Ciudad de México, 20 ene (Sputnik).- Fiscales y autoridades de México buscan a los responsables intelectuales del atentado a balazos contra el periodista conductor de noticiarios de radio y televisión Ciro Gómez Leyva, perpetrado la noche del 15 de diciembre pasado, aseguró este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.



«Queremos no sólo quedarnos en los detenidos hasta ahora (…), no es fácil llegar a los autores intelectuales, estamos buscando mecanismos», dijo el jefe del Ejecutivo.



Las autoridades ya detuvieron en fechas recientes a una docena de autores materiales del ataque contra el auto blindado en el que se trasladaba el periodista, que no fue penetrado por los proyectiles, incluido el tirador que viajaba en una motocicleta, protegido por dos automóviles.



«No es fácil llegar a los autores intelectuales. Vamos a buscar si es posible hacer algunas reformas para que los (acusados) que cooperen con información puedan tener una consideración en sus penas», dijo el mandatario.



López Obrador explicó que la reforma permitiría que se tenga alguna consideración con los detenidos que informan, para valorar de alguna forma su apoyo.



En la legislación mexicana ya existe el llamado «criterio de oportunidad», que la Fiscalía aplica cuando decide no ejercer acción penal debido a que lograría un beneficio ínfimo.



Asunto de Estado



El gobernante considera que el caso es un «asunto de Estado», por la trayectoria del periodista, conductor del programa estelar nocturno de Imagen TV y el noticiario matutino en Radio Fórmula.



«La instrucción es ir a fondo, porque este es un asunto político, tiene que ver con la seguridad del Estado, la estabilidad del país. Imagínense nada más si sucediera una cosa así, a nivel mundial», llamaría la atención, dijo el mandatario.



Al mismo tiempo, reafirmó que la oposición que él califica como «conservadora» podría orquestar un ataque a Gómez Leyva, 65 años, por ser un periodista reconocido que cuestiona al Gobierno en su cobertura informativa y programas de opinión.



«Es muy obvio, es un periodista famoso que tiene diferencia con nosotros. Crear una sospecha de que el Gobierno está detrás (…), no descarto que el conservadurismo haga eso», prosiguió.



Indicó además que llama la atención de las autoridades la participación de 12 presuntos delincuentes en el atentado.



«Si lamentablemente perdiera la vida alguno de los periodistas, no por represión del Estado sino por las bandas, es un caso grave, más si se hubiese consumado», puntualizó.



López Obrador descartó que el ataque se trate de un «auto atentado», como había considerado en sus primeras declaraciones ofrecidas en diciembre.



Finalmente, dijo que los perpetradores son personas dedicadas a actividades ilícitas, pero el dato que ahora buscan los fiscales es quién ordenó la agresión.



El ataque fue cometido a dos cuadras de la casa del periodista, en una zona exclusiva del sur de la capital, después de una corta persecución desde las instalaciones de Imagen TV, que tiene su sede a pocos minutos en automóvil.



Las cámaras de seguridad registraron imágenes de una moto y de un vehículo que obstaculiza el avance de la camioneta blindada del periodista. (Sputnik)