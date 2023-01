Pilotos de aerolínea panameña Copa Airlines anuncian huelga para el 2 de febrero

San Salvador, 21 ene (Sputnik).- Los pilotos de la aerolínea Copa Airlines, agremiados en la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC), anunciaron el viernes una huelga a partir del 2 de febrero a las 07:30, hora local (12:30 GMT).



«La UNPAC, el comité negociador debidamente y ampliamente facultado, declaramos la huelga frente a la empresa Copa Airlines para el jueves 2 de febrero», dijo en rueda de prensa el secretario general del gremio de los aviadores, Luis Alcalá.



Las negociaciones entre los representantes de los trabajadores y la empresa de aviación no avanzan y mediante el convenio colectivo de trabajo Copa-UNPAC 2022-2026 se solicita lo justo y necesario para los trabajadores, añadió el gremialista.



Entre las propuestas figuran ajustes en salarios y planes de jubilación, bonos por eficiencia y productividad, así como mejoras en el plan de seguro médico y otras.



Alcalá dijo que la organización tiene toda la disposición de seguir en la mesa del diálogo, pero advirtió que el tiempo de la declaratoria de la legalidad de la huelga termina el próximo 30 de enero.



Por tanto no descarta adoptar la medida de huelga que ya fue aprobada en asamblea general.



Según el procedimiento correspondiente a la declaratoria de huelga, el 30 de enero vence el término de los 20 días hábiles establecidos por la norma para establecer una medida de fuerza si no se alcanza un acuerdo satisfactorio.



La Compañía Panameña de Aviación S.A., conocida como Copa Airlines, es la aerolínea internacional de Panamá; vuela a 86 destinos de 33 países del hemisferio occidental con una flota de 88 aviones. (Sputnik)