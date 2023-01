Presidente de Argentina afirma que nuevo vínculo con Brasil durará décadas

Buenos Aires, 23 ene (Sputnik).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, sostuvo este lunes que iniciará junto a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, una nueva etapa en las relaciones diplomáticas de sus respectivos países que durará por muchos años.



«Estamos dando origen a un vínculo estratégico mucho más profundo que durará por las próximas décadas», afirmó el mandatario junto a su par brasileño en el Salón Blanco de la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino.



Tras reconocer el cariño y admiración que profesa a su par brasileño, Fernández lo elogió como «un gran estadista» y «líder de la región».



«Lo he visto hace ya 20 años iniciar un proceso político en Brasil que sacó a millones de brasileños en la pobreza, y liderar en los años en que fue presidente también a la región», consideró.



Argentina y Brasil, que cumplen 200 años de relaciones diplomáticas, atraviesan los mismos problemas y necesidades tras los Gobiernos de Mauricio Macri (2015-2019) y de Jair Bolsonaro (2019-2023), afirmó Fernández.



«El primer desafío es consolidar la democracia y las instituciones; Argentina no permitirá que ningún delirante ataque las instituciones brasileñas y que ningún fascista se lleve de arriba el ataque a la soberanía popular», añadió el presidente argentino, que este año alcanza su último año de mandato.



Por su parte, Lula afirmó que cuando termine su mandato la relación con Argentina «será la mejor de entre todos los países de América Latina»



Su primera visita como primer dignatario de Brasil a un país extranjero tenía que ser Argentina, como lo fue en 2003, apenas asumió su primer mandato, «para recuperar una relación que nunca debió detenerse», consideró.



En su primera alocución, antes de contestar algunas preguntas de la prensa, Lula recordó que durante aquellos años Argentina llegó a ser el tercer socio comercial de Brasil «en el momento más provisorio de toda la historia de América el Sur».



Ahora «volví para hacer buenos acuerdos con Argentina, para compartir la construcción de lo que falta construir, para ayudar a que Argentina y Brasil puedan crecer económicamente, para que nuestros pueblos puedan tener condiciones de tener vivienda y asegurar que puedan comer al menos tres veces por día, para que vuelvan a estudiar, trabajar y tener acceso a la cultura», enumeró.



El mandatario brasileño aprovechó para pedir perdón al pueblo argentino por todas las «groserías» que profirió Bolsonaro, al que tildó de genocida, así como por «la falta de cuidado y responsabilidad» y todas las ofensas que dirigió a Fernández como presidente.



«Un país que tiene la grandeza y la extensión territorial de Brasil, con más de 6.000 kilómetros de fronteras, no tiene el derecho de buscar enemigos; tenemos que buscar amigos y socios», exclamó.



Antes de las intervenciones de los presidentes, ministros de sus Gobiernos suscribieron la carta de intención sobre un proyecto de integración para la producción de la defensa Argentina-Brasil, una declaración conjunta de sus respectivos Ministerios de Salud y un memorando de entendimiento de integración económica y financiera.



Además fueron firmados dos acuerdos sobre ciencia: un programa de cooperación estratégica en tecnología en innovación por el período 2023-2024, y un memorándum de entendimiento sobre cooperación científica en ciencias oceánicas, además de otro convenio sobre cooperación antártica.



Los dos mandatarios también firmaron una declaración conjunta con ocasión de la visita oficial de Lula.



El presidente brasileño permanecerá hasta este martes en Buenos Aires, que acoge la VII cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). (Sputnik)