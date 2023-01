«Pinocho», de mexicano Guillermo del Toro, nominada al Oscar como mejor animación

Montevideo, 24 ene (Sputnik).- La versión del cuento italiano «Pinocho» dirigida por el mexicano Guillermo del Toro fue nominada al premio Oscar este martes en la categoría de mejor película animada.



La película ganó días atrás dos Globos de Oro, premios entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, como mejor animación y mejor banda de sonido.



El drama, realizado en «stop-motion», está ambientado a principios del siglo XX en Italia donde un padre y su hijo viven en medio de la guerra, que se cobra la vida del último.



Abandonado al alcohol y al dolor, el hombre talla un muñeco de madera de un árbol que había plantado en la tumba de su hijo, y al que un hada le dará vida.



La película competirá con «Marcel the Shell with Shoes On», «The Sea Beast», «Puss in Boots: the last wish» («El gato con botas») y «Turning Red».



Del Toro ya tiene dos premios Oscar como mejor director y mejor película con «La forma del agua» (2022).



Su compatriota Alfonso Cuarón, con 4 premios Oscar en su haber, también fue nominado en la categoría de mejor cortometraje por «Le pupille», un drama italiano de 37 minutos que produjo el cineasta pero que fue creado y dirigido por Alice Rohrwacher.



En tanto, la película dirigida por el también mexicano Alejandro González Iñárritu, «Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades», recibió una nominación a mejor fotografía.



Los premios Oscar se entregarán el 12 de marzo en una ceremonia en Los Ángeles. (Sputnik)