Ucrania advierte a Bielorrusia contra los planes agresivos con respecto a Kiev

Moscú, 24 ene (Sputnik).- Kiev le advierte a Minsk contra todo tipo de planes agresivos contra Ucrania y confirma que, por su parte, no tiene intenciones maliciosas con respecto a la república, declaró este martes el portavoz de la Cancillería ucraniana, Oleg Nikolenko.



«Ucrania advierte a Minsk contra todo tipo de planes agresivos. Por nuestra parte, confirmamos que no tenemos intenciones agresivas algunas contra Bielorrusia», dijo Nikolenko citado por la agencia de noticias RBC Ukraina.



Más temprano este martes, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, declaró que las autoridades ucranianas le habían propuesto a Minsk firmar un tratado de no agresión para que las tropas bielorrusas no llegaran a Ucrania.



Al mismo tiempo, Nikolenko subrayó que Kiev tiene un plan de acción en caso de amenaza por parte de Bielorrusia y está preparado para cualquier escenario. (Sputnik)