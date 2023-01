Se registran varias explosiones en instalaciones estratégicas de Irán

Tel Aviv, 29 ene (Sputnik).- Una serie de explosiones han tenido lugar la noche de este sábado en instalaciones estratégicas de Irán.

Medios israelíes informaron de explosiones en las siguientes ciudades de Irán: Karaj (cerca de Teherán); Khoi (provincia de Azarbaiyán Occidental); Azershahr (noroeste) e Isfahán (en el centro).

Medios de comunicación israelíes hablan de una «operación dentro de Irán», reporta Al Arabiya sin dar más detalles. Hasta el momento ni el Gobierno israelí ni las autoridades de la república islámica han confirmado estos reportes.

Strong explosion has occurred at an ammunition depot in Isfahan, central Iran due to drone attack;

One of the drones was shot down by air defense, while two other unmanned aerial vehicles were intercepted by the military and blown up. pic.twitter.com/9phhvpdIc4

