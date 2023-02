La esposa de Bolsonaro dice que no será candidata a la presidencia de Brasil en 2026

Río de Janeiro (Brasil), 6 feb (Sputnik).- La esposa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, desmintió este lunes los rumores que apuntaban que podría ser candidata a la presidencia en 2026 en caso de que el líder ultraderechista desista o sea inhabilitado.



«Oposición, quédense tranquilos; no tengo intención de ser candidata a ningún cargo electivo», afirmó en sus redes sociales.



La exprimera dama se pronunció después de continuos rumores de que podría ser candidata al gobierno del Distrito Federal o incluso a la presidencia en las próximas elecciones.



La semana pasada, el presidente del Partido Liberal (PL), la formación del bolsonarismo, Valdemar da Costa Neto, aseguró que no descartaba que Michelle intentase la presidencia en caso de que Bolsonaro no quiera presentarse.



La exprimera dama volvió recientemente a Brasil después de pasar varias semanas de vacaciones en EEUU, mientras que Bolsonaro permanece allí y de momento no tiene fecha de retorno.



Los problemas judiciales acorralan al expresidente, sobre todo por sus posibles vínculos con el intento golpista del 8 de enero, por lo que podría enfrentarse a un proceso que le inhabilitara y le permitiera volver a presentarse a unas elecciones. (Sputnik)