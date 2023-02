China supera a EEUU en número de lanzaderas de misiles balísticos intercontinentales

Washington, 7 feb (Sputnik). – China superó a Estados Unidos por el número de lanzaderas terrestres de misiles balísticos intercontinentales (ICBM, por sus siglas en inglés), publicó este martes el periódico The Wall Street Journal, que cita a mandos de EEUU.



«El número de lanzaderas terrestres fijas y lanzaderas móviles de ICBM en China supera el número de esas lanzaderas en EEUU», dice una carta del Comando Estratégico Estadounidense (Stratcom) a cargo de las fuerzas nucleares y espaciales del país.



The Wall Street Journal escribió que la carta fue enviada el 26 de enero a los comités de Defensa del Senado y la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU.



Según funcionarios norteamericanos y expertos independientes, un elevado número de lanzaderas terrestres chinas no son más que silos de lanzamiento vacíos. El Stratcom también informó al Congreso que EEUU aventaja a China en número de ICBM lanzados desde tierra y de ojivas nucleares instaladas en esos misiles.



Stratcom no incluye en su carta los misiles instalados en submarinos y los bombarderos de acción lejana (estratégicos), donde EEUU también lleva una importante ventaja, subraya The Wall Street Journal.



El periódico no confirma las informaciones que aparecieron en diciembre pasado de que China pudo haber superado a EEUU por el número de ojivas nucleares en los ICBM. En particular, lo había afirmado el medio Defense News, citando un informe de Stratcom para el Congreso. El documento fue etiquetado como secreto y el medio solo pudo hacer conjeturas en cuanto a su contenido. (Sputnik)