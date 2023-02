Exfiscal mexicano declara en EEUU que expresidente Calderón protegía a «El Chapo» Guzmán

Ciudad de México, 8 feb (Sputnik).- Un exfiscal local mexicano declaró el martes en un juicio por narcotráfico en EEUU contra el exjefe de Seguridad Pública del país latinoamericano Genaro García Luna que durante el mandato del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) recibió la orden de proteger al Cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán, alias El Chapo, en su enfrentamiento con el Cartel de los Hermanos Beltrán Leyva.



«La línea era (proteger) El Chapo (…), debíamos proteger a los Chapos y no a los Beltrán Leyva», dijo el exfiscal del estado mexicano de Nayarit (centro-oeste) Édgar Veytia ante el jurado de una corte de Nueva York.



En aquellos años, las organizaciones criminales comenzaron una guerra por el control de las rutas del narcotráfico hacia EEUU, que desencadenó una ola violencia en el país latinoamericano.



Veytia fue designado en 2013 fiscal general de Nayarit -estado gobernado entonces por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), opositor a Calderón-; pero fue acusado por EEUU de distribuir en ese país heroína, cocaína y metanfetaminas por 250 millones de dólares.



Este fue el primer testimonio de un testigo que señala directamente al expresidente de México en el juicio que se celebra en la Corte de Brooklyn, Nueva York.



El testigo declaró que el jefe policial Luis Cárdenas Palomino, bajo el mando de García Luna, le dijo en una reunión en el búnker de la cartera de Seguridad Pública que era a El Chapo a quien debían «apoyar».



Calderón respondió en su cuenta de Twitter por primera vez desde que comenzó el juicio: «Me he reservado opinar sobre el juicio al ingeniero García Luna hasta que concluya».



El ex jefe de Estado agregó: «Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy (por el martes) el testigo Veytia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira».



Calderón subrayó: «Nunca negocié ni pacté con criminales».



En noviembre de 2018, durante el proceso contra Guzmán -que fue condenado a prisión perpetua-, el ex narcotraficante del Cártel de Sinaloa Jesús Reynaldo Zambada, alias El Rey, declaró en la misma corte de Nueva York que se reunió con García Luna para entregarle dos maletas con cinco millones de dólares en sobornos a cambio de protección.



El veterano jefe policial niega las acusaciones y armó su defensa sin buscar una negociación para convertirse en testigo protegido de EEUU. (Sputnik)