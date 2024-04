Canciller chino se reúne con secretario de Estado de EEUU

Beijing, 26 abr (Xinhua) — El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo conversaciones hoy viernes en Beijing con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, afirmó que la actitud de China siempre ha sido consistente. China ve y desarrolla las relaciones sino-estadounidenses desde la visión del mundo de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

La postura de China siempre ha sido consistente, añadió el canciller. China se adhiere a los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de ganancia compartida, y se compromete a promover el desarrollo estable, saludable y sostenible de las relaciones entre China y Estados Unidos.

Wang dijo que la petición de China siempre ha sido consistente. China propone respetar los respectivos intereses fundamentales de los dos países e insta a la parte estadounidense a no interferir en los asuntos internos de China, no reprimir el desarrollo de China y no cruzar las líneas rojas de China cuando se trata de la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China.

Tras señalar que el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Joe Biden, se reunieron en noviembre del año pasado en San Francisco y esbozaron conjuntamente la visión de futuro de San Francisco, Wang dijo que, bajo el liderazgo de los dos jefes de Estado, las relaciones China-EEUU se han estabilizado en general, evitando un mayor deterioro, y han aumentado el diálogo bilateral, la cooperación y los aspectos positivos en diversos campos, lo que es bien recibido por ambos pueblos y la comunidad internacional.

Por otra parte, las relaciones entre China y Estados Unidos siguen enfrentándose a crecientes factores negativos y diversas perturbaciones, apuntó Wang, añadiendo que los legítimos derechos de desarrollo de China están siendo reprimidos de forma irrazonable y los intereses fundamentales de China han sido constantemente desafiados.

Si China y Estados Unidos deben seguir por el buen camino de la estabilidad o repetir el error de una espiral descendente es una de las principales cuestiones a las que se enfrentan ambos países, poniendo a prueba la sinceridad y la capacidad de ambas partes, subrayó el canciller chino.

El mundo está a la espera de ver si los dos países liderarán la cooperación internacional para abordar los problemas globales y lograr resultados beneficiosos para ambas partes, o si se enfrentarán, incluso se desatarán conflictos y se conducirá a una situación en la que todos saldrán perdiendo, aseguró Wang.