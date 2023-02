De Senectute

Ser únicamente vasallo de la República de las ideas, no de la República de los políticos corruptos. ¡Grande la vejez! Nos permite apartarnos de toda esa hez fétida que nos asfixia. Aunque muchos senescentes no lo comprenden. He visto llegar al Balcón Verde a personajes del museo liberacionista, que ya terminando su octava década se acercan a las canoas, cuando ven llegar la sal, el vicio de no hacer nada es increíble, llegan cual Romeo y Julieta en busca del amor a la desfachatez y al descaro. Por cierto los políticos de oficio aborrecen trabajar, si hubieran aprendido a trabajar, no tendrían que vivir mendigando un voto.

Trabajar, una de las principales ocupaciones del ser humano, aunque muchos no disfrutan de él. ¿Se puede prescindir del trabajo?

¿Es un lujo? No lo sé, a mi si me lo parece, y un lujo caro. Pero con los años podemos dejarlo o reinventarnos, para disfrutar de la única vida que tenemos. ¿Qué tanto debemos atender un o varios trabajos y a qué ritmo? Es una respuesta difícil por ser muy personal.

Hace poco murió un hábil cirujano, aún semanas antes andaba trabajando con ritmo febril, a pesar de ser un hombre económicamente muy bien parado, sin esposa ni hijos, parece que algunos no aprenden a disfrutar del otoño de la existencia. ¿O sería esa la única manera de disfrutar que él concibió? No tuvimos una relación más allá del saludo cordial, no obstante siempre pensé que era un trabajador extraordinario, incansable y con un sentido de la tercera dimensión perfecto, aptitud sine qua non en ortopedia. A poco de su muerte, se que nadie lo estará llorando, se fue silente hacia el otro lado, en la Barca de Caronte.

Personalmente comencé a trabajar muy joven, impulsado primero por el deseo de conocer más mundo, luego por el deseo de practicar la medicina mientras estudiaba y eso me ayudó mucho a ver la profesión como un placer, el “sacerdocio laico”, como le llamaba un jurista argentino, no se me hizo cuesta arriba. Cuando atravesé una época dolorosa en mi vida, me aparté del ejercicio total presión y seguí con ritmo propio, quizá incluso muy rápido, pero hace pocos años otro desliz físico me hizo cambiarlo por ser “casi” únicamente ganadero, escritor y últimamente metido a pintar.

La senescencia llega, si no nos vamos antes con Caronte, hay que disfrutarla en todo lo posible, es una edad dorada donde las ilusiones y las esperanzas son más realistas y menos ambiciosas, donde nos damos un lujo increíble: decir la verdad. Envejecer es un arte para el que nadie nos prepara, porque sencillamente hay de vejez a vejez, cada una diferente como diferentes somos los seres humanos. Poder volverle la espalda a un político, eso realmente no tiene precio, a mi edad no me conmueve ni me engaña ninguno, ni me importan en lo personal, aunque si me interesa el bien común: la República de las ideas, esa si tiene importancia para mi. No participo en política partidista, incluso el mundo de las ideas se ha ido haciendo más abstracto para mi, así lo concibo yo y realmente ya no me molesta la contradicción de la vida, solo un poco de temor por mis descendientes, tendrán un mundo más difícil, quizá no pero los retos parecen difíciles. No puedo arreglar la vida de ellos, lo único que pude fue hacerles ver que “nunca podemos transigir a expensas de nuestros principios”, tendríamos que pagarlo muy caro.

Los momentos se van convirtiendo en hechos muy singulares, posiblemente ya aprendimos a no racionalizar nuestros sentimientos, no, sentimos y nada más, dicha o desdicha se funden y confunden en dualidad de sensaciones, risa y llanto salen juntos y así mismo se marchan.

¿Cuántos no tuvieron oportunidad de envejecer? Esa es una razón de peso para apreciar la senectud, no obrar rechazándola, no, aceptarla como una parte muy importante de nuestra vida, quizá la más sabia y la más calma.

* De Senectute, Acerca de la vejez, es un texto clásico traducido al español como “El arte de envejecer”, escrito por Marco Tulio Cicerón.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico