Canadá descarta vínculo entre el presunto globo espía chino y objetos recién derribados

Washington, 14 feb (Sputnik).- No se han establecido vínculos entre el presunto globo espía chino derribado sobre el Atlántico y los últimos tres objetos no identificados disparados sobre Alaska, Yukón y el lago Huron, dijo el lunes el mayor general de las Fuerzas Armadas de Canadá (CAF) Marc-Andre. Prevost dijo el lunes.



«Estos tres últimos objetos no se parecían en nada al primero con el que nos ocupamos, que creo que todos vieron… Los otros eran de menor tamaño, todos diferentes, pero seguían el mismo patrón», dijo Prevost durante una sesión informativa sobre objetos aéreos desconocidos.



Prevost advirtió que tales objetos sin identificar son motivo de preocupación tanto para Canadá como para EEUU, y agregó que son «no deseados y no autorizados».



El oficial dijo que las autoridades de Canadá y EEUU mantendrán sus esfuerzos para encontrar dichos objetos o sus escombros, para comprender mejor lo que ocurre, y reforzar la seguridad aérea de ambos países y sus ciudadanos.



A principios de este mes, el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (conocido por sus siglas en inglés, NORAD), detectó y derribó un supuesto globo espía chino sobre el Océano Atlántico.



El pasado viernes, otro objeto fue detectado y destruido mientras volaba sobre Alaska. otro más al día siguiente sobre el territorio canadiense de Yukon y un tercero el domingo, sobre el lado estadounidense del lago Huron.



La búsqueda de los escombros está en curso. (Sputnik)