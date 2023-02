EEUU presiona a Ucrania para lograr más avances en el campo de batalla, según medios

Washington, 14 feb (Sputnik).- Funcionarios estadounidenses están presionando cada vez más a Ucrania para lograr avances significativos en el campo de batalla, escribe el diario The Washington Post.



“Seguiremos tratando de inculcarles que no podemos hacer nada eternamente”, dijo al periódico un alto cargo de la administración Biden, refiriéndose a los líderes de Ucrania.



El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, agregó que en el gobierno hay una “opinión muy fuerte” de que será difícil recabar del Congreso el mismo nivel de asistencia económica y de seguridad para Ucrania.



Con respecto a las promesas de apoyar a Kiev «mientras sea necesario», el funcionario dijo que esa expresión «se refiere a la escala del conflicto, no a la escala de asistencia”.



Desde que Rusia lanzó su operación militar el 24 de febrero pasado, EEUU gastó 29.300 millones de dólares en la ayuda a la seguridad de Ucrania, según el Departamento de Estado. (Sputnik)