Informe pericial revela que el poeta chileno Pablo Neruda fue envenenado en dictadura

Santiago, 13 feb (Sputnik).- Un informe realizado por expertos internacionales a los restos del poeta chileno Pablo Neruda reveló que este no habría fallecido de cáncer, como consignó la versión oficial de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en 1973, sino que murió por envenenamiento.



«La bacteria clostridium botulinum encontrada en su cuerpo no tendría por qué haber estado en la osamenta de Neruda, esto quiere decir que fue asesinado, que hubo intervención de agentes del Estado», dijo el sobrino del poeta, Rodolfo Reyes, según constató el medio especializado Culto.



Esta bacteria fue encontrada en 2017 en una de las muelas del poeta, en una de las tantas veces que desenterraron su cuerpo para hacer peritajes, lo que habría dado pie a este último informe para corroborar la tesis del envenenamiento.



El fallecimiento del escritor es investigado por la Justicia chilena desde 2011, desde que el Partido Comunista, donde militaba el escritor, cuestionó la versión oficial del régimen de Pinochet.



Neruda, cuyo verdadero nombre era Neftalí Reyes, falleció el 23 de septiembre de 1973, once días después del golpe de Estado perpetrado por Pinochet y oficialmente se dijo que su muerte fue provocada por un cáncer metastásico.



Durante la dictadura de Pinochet más de 28.000 personas fueron torturadas, 3.227 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio, según cifras oficiales. (Sputnik)