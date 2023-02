Congreso de Perú declara persona no grata al Presidente Gustavo Petro

Lima, 14 feb (Sputnik).- La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó este martes una moción que propone declarar persona no grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por comparar con nazis a los policías de esta nación andina.



«La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la moción de orden del día que expresa su rechazo a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra la Policía Nacional del Perú y, además, lo declara persona no grata», indicó el parlamento a través de su cuenta en Twitter.



El 11 de febrero pasado, Petro hizo declaraciones sobre el accionar de los miembros de la Policía Nacional de Perú (PNP), en particular la represión de las protestas sociales que demandan la salida de la presidenta Dina Boluarte y los miembros del actual Congreso a través del adelanto de elecciones.



«En el Perú (los policías) marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos», dijo el mandatario colombiano en aquella ocasión.



La moción aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores será elevada al pleno para su votación y eventual aprobación.



Desde diciembre, diversas protestas ciudadanas se han sucedido en el país, sobre todo en la zona sur, y los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden han dejado al menos 60 civiles muertos y 1.300 heridos, así como 580 policías con lesiones. (Sputnik)