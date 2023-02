México tilda de «espurio» a gobierno peruano y no le cederá presidencia de bloque regional

Ciudad de México, 17 feb (Sputnik).- México no entregará a Perú la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico (AP), porque considera «espurio» al gobierno de Dina Boluarte, dijo este viernes el jefe de Estado del país norteamericano, Andrés Manuel López Obrador.



«Allí está lo de la presidencia (de la AP), le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los miembros (…), yo no quiero entregar (la presidencia) a un Gobierno que considero espurio», dijo el gobernante en conferencia de prensa.



México consultará a los otros dos miembros de la alianza fundada en 2011, Chile y Colombia, sobre la entrega a Perú de la presidencia rotativa que ejerció desde 2018 y debía entregar en una reunión postergada en noviembre del año pasado, que se celebraría en la capital mexicana.



«Voy a hacer la consulta, porque no quiero legitimar un golpe de Estado, no lo podemos hacer, eso es contrario a las libertades, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático; con nosotros no cuentan» expresó López Obrador.



La cumbre del año pasado fue cancelada luego de que el Congreso de Perú le impidiera viajar al entonces presidente Pedro Castillo, quien en esos momentos estaba siendo investigado por la justicia.



«Lo de la Alianza del Pacífico, estamos buscando la manera de entregar la presidencia, le correspondía a Perú pero cuando se iba a llevar cabo la reunión no le permitieron al presidente salir», recordó el presidente mexicano.



Primero se consideró una reunión en Lima, pero los países integrantes del grupo entendieron que no era conveniente, por la crisis que atravesaba entonces Perú.



«Luego íbamos a visitar Perú y (a Pedro Castillo) lo detuvieron (luego de intentar cerrar el Congreso), por esto que yo considero que fue un golpe de Estado técnico, aunque también ha utilizado a la policía, y creo que fue un acto ilegal arbitrario antidemocrático, no se respetó la voluntad del pueblo de Perú», puntualizó el mandatario mexicano. (Sputnik)