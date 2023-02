Biden no ve beneficios en plan chino de paz para Ucrania salvo para Rusia

Washington, 25 feb (Sputnik).- El presidente de EEUU, Joe Biden, dijo en una entrevista con el programa ABC News que no ve nada en el plan de paz propuesto por China para Ucrania que beneficie a ningún país excepto a Rusia.



“No he visto nada en el plan que indique que hay algo que sería beneficioso para alguien que no sea Rusia”, dijo el mandatario el viernes.



Anteriormente, China publicó un documento de 12 puntos titulado «Posición de China sobre la solución política de la crisis de Ucrania», que promueve, entre otras cosas, el respeto de la soberanía de todos los países, el cese de las hostilidades y la reanudación de las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, en respuesta a la propuesta, dijo que Moscú valora el sincero deseo de China de contribuir a la solución pacífica del conflicto en Ucrania.



Biden también dijo que no prevé una iniciativa importante por parte de China para proporcionar armamento a Rusia.



Además, el presidente estadounidense dijo que la región de Crimea es un asunto que debe decidir Ucrania.



En un clip de la misma entrevista publicado más temprano, Biden dijo que Ucrania no necesita aviones de combate F-16 y, por ahora, descartaba la posibilidad de que Washington se los proporcione a Kiev.



El Kremlin ha enfatizado repetidamente su disposición a negociar, mientras que el gobierno de Kiev ha descartado cualquier conversación mientras Vladímir Putin siga siendo presidente de Rusia. (Sputnik)