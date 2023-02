El Calipso está de luto, fallece el rey Walter Ferguson a los 103 años

San José, 25 feb (Elpaís.cr).- Walter Ferguson, el Rey del Calipso, Ciudadano de Honor de Costa Rica, falleció hoy a la edad de 103 años, informaron sus familiares.

Walter Gavitt Ferguson Byfield falleció este sábado 25 de febrero en Cahuita, Limón, dos días después de que la Asamblea Legislativa lo declarara Ciudadano de Honor de Costa Rica.

El cantautor Manuel Monestel, historiador de Ferguson Byfield escribió en sus redes sociales “ha muerto un griot, un rey de la canción, un calypsonian como pocos, un ser humano especial, un amigo, padre, mentor que cambió mi vida y mi visión de la música y la canción”.

Con ciento tres años cumplidos, este ícono de la cultura afrocostarricense, conocido como el “Rey del Calipso”, mote que recibió de los propios lugareños porque siempre conseguía ganar las competencias musicales de los calypsonians de la época.

“One Pant Man”, “Callaoo”, “Black Man Food” o “Cahuita is a Beautiful Place”, son algunos de los calipsos más conocidos de este músico.

Autor de unos 150 calipsos, siendo los más célebres One Pant Man, Callalloo, Black Man Food, Cabin in the Water, Cahuita is a Beautiful Place y G-O-O-D, a Ferguson ya le rindieron un honor antes y fue declarar Día Nacional del Calipso el 7 de mayo, fecha de su nacimiento.

Originario de la isla de Trinidad, llegó a Costa Rica traído por inmigrantes jamaiquinos a finales del siglo XIX. Se arraigó con características propias en la población afrodescendiente y hoy es evidencia de la riqueza multicultural que caracteriza la región del Caribe costarricense.

Se trata del Calypso limonense, considerado por la población negra de la provincia como auténtica expresión musical de su etnia y parte esencial de su identidad cultural.

Ferguson nació el 7 de mayo de 1919 en Guabito, Panamá, pero sus padres se trasladaron con él a Cahuita, en la caribeña provincia de Limón, cuando solo tenía dos años de edad.

Músico autodidacta, desde niño sintió atracción por la música de los calypsonians de su época y aprendió a tocar dulzaina, ukelele, guitarra, tumba, clarinete y hasta se destacaba como experto silband

Don Walter Ferguson recibió el Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto 2017.

Además, por dedicarse al rescate de los rasgos culturales de la población Afro-caribeña, mediante el género Calipso, y por la contribución en la construcción de ese patrimonio cultural en nuestro país, es que Wálter Gavet Ferguson Byfield, vecino de Cahuita, Limón, resultó merecedor al Premio “Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida 2017”, en la categoría de persona física.

Igualmente, como parte de la conmemoración del Mes Histórico de la Afrodescendencia en Costa Rica, Correos de Costa Rica presentó en agosto del 2020 un matasellos conmemorativo ilustrado con el rostro del reconocido Don Wálter Ferguson.

En el matasellos se luce un dibujo a líneas del padre del calypso costarricense, acompañado por un micrófono en representación de su faceta de compositor y cantante.

El calipso es una expresión muy representativa de la diversidad cultural de Costa Rica y principalmente sinónimo de folclor afro costarricense.

Durante el debate para designar a Don Walter Ciudadano de Honor, el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, afirmó que el homenaje de la Asamblea Legislativa salda una deuda histórica del país para con este reconocido músico.

Ferguson es, será y siempre existirá en la historia costarricense, no importa dónde haya nacido y él ya es un Ciudadano de Honor para toda Costa Rica, aseguró Robles y recordó que con motivo de su centenario, en 2019, 23 músicos y artistas de 16 países de América Latina, Estados Unidos, Irlanda y África grabaron un disco con algunas de sus obras.