Ministro de Ecuador califica de «antidemocrática» la ruptura del diálogo de organizaciones

Quito, 25 feb (Sputnik).- El ministro de Gobierno de Ecuador, Henry Cucalón, calificó este sábado de «antidemocrática» la decisión de los líderes de las organizaciones que anunciaron la ruptura del diálogo con el Gobierno y ratificó que hasta ahora se ha cumplido el 90 por ciento de los 218 acuerdos alcanzados en octubre pasado luego de 90 días de negociaciones.



«El Gobierno nacional rechaza las declaraciones de ciertos dirigentes que, en lugar de propender a un debate de ideas como es un diálogo deliberativo, propio de la democracia, han optado por abruptamente retirarse de las mesas de diálogo», afirmó el ministro Cucalón en un video difundido en Twitter.



El titular aludió a la decisión pública del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, de abandonar las mesas de seguimiento de los acuerdos alcanzados luego de 18 días de paro en las calles en junio de 2022, que dejaron 9 muertos y 318 heridos.



Iza también demandó al presidente Guillermo Lasso dar un paso al costado en medio de la situación que vive el país e instó a un juicio político en contra del mandatario por las revelaciones sobre presunta corrupción en empresas públicas y nexos con el narcotráfico, en lo que ha sido implicado el cuñado del mandatario.



También esta última semana, Gary Espinoza, como presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras de Ecuador (Fenocin), anunció su retirada de las mesas de seguimiento de los acuerdos con el Gobierno tras señalar que no son atendidos sus reclamos y el funcionario a cargo no tiene poder de decisión.



Ambos líderes han reiterado que hasta el momento el ejecutivo apenas ha cumplido con el 10 por ciento del total de los 218 acuerdos.



Cucalón señaló en su mensaje que las aseveraciones que se han hecho respecto a los acuerdos «son imprecisas» y que el Gobierno los está ejecutando.



«Hasta hoy ya se ejecutó o está en proceso de ejecución un 90 por ciento de los acuerdos», aseveró.



El ministro mencionó como ejemplos de su afirmación la duplicación del presupuesto para la educación intercultural bilingüe; la entrega de créditos a través de la economía popular y solidaria por 120 millones de dólares destinados a sectores rurales y campesinos, así como la reestructuración de microcréditos y créditos productivos de hasta 3.000 dólares.



«Estamos instrumentalizando la focalización de los subsidios con una hoja de ruta establecida y plazos definidos», afirmó.



Dijo que se garantiza a los jóvenes indígenas un mayor acceso a la educación superior, y anunció que el 100 por ciento de los bachilleres provenientes de comunidades indígenas podrán tener ingreso a la universidad y que está en proceso de creación una universidad orientada a la educación intercultural del sector indígena.



«Estas acciones evidencian la voluntad política del Gobierno de mejorar la calidad de vida de las poblaciones indígenas del país y demuestran que a través del diálogo podemos cumplir con más objetivos a favor del desarrollo», aseveró.



Ratificó que el Gobierno no romperá el diálogo con ningún sector; sino que al contrario continuará trabajando en el cumplimento de los acuerdos.



Ante el anuncio de la Conaie de que se mantendrá vigilante y que podría organizar un levantamiento en caso de acciones dictatoriales del Gobierno del presidente Lasso, el ministro Cucalón señaló que «la racionalidad y la convivencia pacífica deben primar, en beneficio del progreso del país».(Sputnik)