Mitin de opositores mexicanos contra transformación, López Obrador

Ciudad de México, 27 feb (Prensa Latina) El mitin de ayer y otros que vendrán se encuadran en el propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación de México sino seguir empobreciendo al pueblo, denunció hoy Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario hizo una evaluación d la concentración del domingo convocada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI)y de la Revolución Democrática, que movilizó entre 80 mil y 90 mil personas, según estimaciones.

López Obrador expresó que ese es el fondo, y siempre he dicho que se trata de un asunto político, que están agrupando a todas las facciones del bloque conservador, y eso es bueno para el país porque antes había mucha simulación y decían que el PAN y el PRI eran distintos cuando no lo eran, y ahora sabemos que no es así.

También sabemos que tienen a sus intelectuales orgánicos, que los apoyan la mayoría de los medios de prensa y en sentido estricto no les interesa la democracia, sino que continúe el predominando de la oligarquía, un Gobierno de los ricos y potentados.

Pero, bueno, que lo hagan, y eso ayuda mucho. Como estrategia usan la mentira de que se quiere afectar la democracia cuando ellos son los anti demócratas, mapaches electorales, calificó. La mayoría de sus dirigentes participaron en Gobiernos anteriores, formaron parte de la corrupción, como quedó demostrado con el juicio por narcotraficante del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna en el Ejecutivo del PAN, presidido por Felipe Calderón, y antes del también panista Vicente Fox.

Afirmó que cuando dicen que al Instituto Nacional Electoral no se toca están pensando en que lo que no se toca son los privilegios y la corrupción.

En cuanto a las cifras de movilizados dijo que podrían convocar a muchos más pues en todo el país son como 25 millones, pueden incrementarlo, pero eso implica que tienen que trabajar mucho más, ironizó.

Les pidió que observen qué va a pasar el 18 de marzo próximo cuando el Zócalo se replete en favor de la nacionalización del petróleo.

Esto es muy saludable para vida política del país, afirmó, porque no hay justo medio, sino cada quien en su lugar. Hay un movimiento progresista a favor del cambio verdadero y un grupo reaccionario, los conservadores que no quieren el cambio, sino mantener el estatus quo, por eso vivimos un momento importante, estelar.

Habló de los que dirigieron la concentración, entre varios citados mencionó a Jorge Castañeda, excanciller de Fox, ultraconservador, y recordó el episodio diplomático contra Cuba conocido por la frase de “comes y te vas” del panista contra Fidel Castro en una cumbre de las Américas, en la ciudad de Monterrey, para que el líder de la Revolución cubana se fuera porque iba a estar presente el de Estados Unidos George W. Bush.