EEUU no ve ninguna violación al Nuevo Start por parte de Rusia

Washington, 27 feb (Sputnik).- EEUU no ve ninguna «violación material» en la decisión de Rusia de dejar el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (New START), aunque trata de entender qué significa la decisión de Moscú, declaró este lunes la subsecretaria para el Control de Armamentos y Seguridad Internacional, Bonnie Jenkins.



«Ellos (Rusia) no incumplieron materialmente el tratado (…) EEUU está tratando de entender qué significa la decisión de Rusia de suspender su participación en el New START, dado que Moscú hizo el anuncio hace sólo unos días», dijo Jenkins a la prensa.



La funcionaria pidió a Rusia que siga reuniéndose con funcionarios estadounidenses para discutir la aplicación del tratado.



«Tenemos preguntas que hacernos mutuamente para encontrar un terreno común», añadió.



En su discurso del martes ante la Asamblea Federal, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció que su país se retiraba de sus largas conversaciones con EEUU para el New START, y acusó a la potencia norteamericana de desarrollar y probar nuevos tipos de armas nucleares.



El actual tratado, vigente desde el 5 de febrero de 2011, es el último acuerdo sobre armas legalmente vinculante que queda entre EEUU y Rusia, los dos países con mayor capacidad nuclear.



Según el tratado, EEUU y Rusia deben reducir su arsenal nuclear a un total de 700 misiles, 800 lanzadores y 1550 ojivas desplegadas. (Sputnik)