Presidentes de Costa Rica y Ecuador defienden acuerdo de libre comercio

San José, 1 mar (Prensa Latina) Los presidentes de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y de Ecuador, Guillermo Lasso, destacaron hoy la firma de un Acuerdo de Asociación de Comercio, pero reconocieron que tratados de ese tipo siempre tienen ganadores y perdedores.

En conferencia de prensa en el capitalino Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, Lasso precisó que este resulta el primer convenio de ese tipo que rubricará su país durante su administración, que cumple ya 21 meses, e indicó que entendió el sentido de urgencia y lo firmarán antes del año de hablar sobre ello.

«Hemos venido a la firma de este Acuerdo, pero en esta jornada se realizará también un evento para que los empresarios costarricenses puedan conocer el sinnúmero de oportunidades que tiene Ecuador para invertir», apuntó.

Puntualizó que este tratado de libre comercio genera oportunidades para las pequeñas y medianas empresas de su país y subrayó que el acuerdo que suscribirán hoy significa más Costa Rica en Ecuador y más Ecuador en Costa Rica para generar oportunidades de empleo y así generar la prosperidad de sus sociedades.

Exaltó que para Ecuador es un día importante porque están rubricando un acuerdo con un país querido, amigo, con economías complementarias, y apuntó que espera sea un punto de partida, de prosperidad para Costa Rica y Ecuador.

Por su parte, el mandatario tico indicó que la firma de ese Acuerdo responde a ese sueño, a esa idea de integrar más a nuestras economías, de generar empleo, permitir que el comercio nos una como naciones hermanas que somos.

En respuesta a una de los dos preguntas permitidas a los periodistas en la conferencia de prensa, Chaves reconoció que en este tratado y en todos los que firmará su Gobierno siempre habrá ganadores y perdedores, algo que calificó de obvio.

En este caso particular, sostuvo, hay algunos poco productos que no van a estar, no van a ser tan competitivos por la naturaleza misma de la ventaja comparativa y ejemplificó que Ecuador es una potencia mundial en camarón y Costa Rica está empezando.

Preguntó ¿cuál es la solución? y respondió trabajar con China para quitar las restricciones no arancelarias a nuestras exportaciones de camarón en vez de pensar que le vamos a vender ese producto a Ecuador.

De su lado, el presidente ecuatoriano también admitió que un tratado de libre comercio siempre va a haber ganadores y perdedores, pero el objetivo de un acuerdo de este tipo es para los ciudadanos de a pie que ven en ello una oportunidad de emprendimiento.

Acotó que en este acuerdo hay productos agrícolas sensibles que no forman parte o que van a ser considerados en comités previos estableciendo cuotas y condiciones, pero es muy abierto en términos de la industria manufacturera para poder intercambiar y propuso hacer una evaluación al año de su vigencia para ver sus beneficios.

Tras su firma, el Acuerdo debe ser aprobado por los Congresos de ambos países.