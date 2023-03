Israel pide a Brasil que designe a Irán como terrorista tras permitirle atracar buques

Tel Aviv, 2 mar (Sputnik).- El Ministerio de Exteriores de Israel solicitó este jueves a Brasil que es peligroso permitir que un buque de guerra iraní atraque en su puerto y pidió al país que designe a la República Islámica como entidad terrorista.



“Brasil no debe otorgar ningún premio a un estado maligno, responsable de numerosas violaciones de los Derechos Humanos contra sus propios ciudadanos, surgido ataques terroristas en todo el mundo y facilitando armamento para organizaciones terroristas en todo el Medio Oriente”, decía el comunicado cancillería



«El régimen iraní ha ejecutado decenas de ataques terroristas contra barcos, poniendo en peligro la libertad de navegación marítima. Dos de los ataques ocurrieron en las últimas semanas», añadió.



“Este es el momento de seguir los pasos dados por la Unión Europea, Estados Unidos, Canada, Australia, Japón y muchos otros países, y señala al régimen iraní como lo que realmente es: una entidad terrorista. Todavía no es demasiado tarde para ordenar que los barcos salgan del puerto», siguió el comunicado.



Los barcos son parte de la armada iraní que coopera con la flota del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que EEUU ha designado como entidad terrorista, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores



Israel se pronunció después de que dos barcos de guerra iraníes atracaran en Río de Janeiro el domingo pasado después de que el gobierno del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, concedió el permiso a pesar de la presión de EEUU para que no lo hice.



Los buques de guerra IRIS Makran e IRIS Dena llegaron el domingo por la mañana, dijo la autoridad portuaria de Río en un comunicado.



La diplomacia con Irán fue uno de los aspectos más destacados de los intentos de Lula de reforzar la posición internacional de Brasil durante sus mandatos presidenciales anteriores. Viajó a Teherán para reunirse con el entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad en 2010 mientras buscaba negociar un acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos. (Sputnik)