Congresista estadounidense opositora ratifica su rechazo a financiar guerra en Ucrania

Washington, 3 mar (Sputnik).- La congresista estadounidense Marjorie Taylor Greene, del opositor Partido Republicano, ratificó este viernes su rechazo a enviar dinero a Ucrania, pues considera que Kiev necesita encontrar la paz y no la guerra.



«Todavía estoy comprometida a decir que no hay dinero para Ucrania, y ese país necesita encontrar la paz, no la guerra», dijo Greene durante un discurso en el marco de la cumbre Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).



Durante su alocución, la legisladora también le pasó un mensaje personal al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski: «mejor no toques a nuestros hijos e hijas, porque no irán a morir allí (a Ucrania)».



Greene aludió así a palabras del propio Zelenski a inicios de febrero, cuando dijo «Estados Unidos tendrá que enviar a sus hijos e hijas exactamente de la misma manera en que estamos enviando a nuestros hijos e hijas a la guerra».



El pasado 27 de febrero la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, confirmó en Ucrania el envío de una transferencia inicial de 1.250 millones de los 9.900 millones de dólares de apoyo presupuestario aprobado por Washington para Kiev.



Desde el inicio de la operación especial rusa para desnazificar Ucrania, la administración del demócrata Joe Biden destinó más de 75.000 millones de dólares en asistencia a Kiev, que incluye apoyo humanitario, financiero y militar, según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, con sede en Alemania. (Sputnik)