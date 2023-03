Biden dijo a líderes de Europa del Este que EEUU no busca cambio de gobierno en Rusia

Washington, 3 mar (Sputnik).- El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo a los líderes del grupo Bucarest 9, integrado por países de Europa del Este, que Washington no busca un cambio de régimen en Rusia, informó este viernes el medio digital Politico, citando a funcionarios no identificados.



Biden se reunió con los líderes del grupo, integrado por Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Hungría, República Checa, Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, el 22 de febrero.



En una discusión privada a puertas cerradas en Polonia, justo después de su visita sorpresa a Kiev para conmemorar el primer aniversario de la operación militar de Rusia en Ucrania, Biden dijo a los líderes que no tiene intención de buscar un cambio de régimen en Rusia, según el informe.



Durante un discurso en Varsovia en marzo de 2022, Biden afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, «no puede permanecer en el poder».



Desde entonces, la Casa Blanca se ha retractado de la afirmación, señalando que «el punto del presidente era que no se puede permitir que Putin ejerza el poder sobre sus vecinos o la región», pero «no estaba discutiendo el poder de Putin en Rusia, o el cambio de régimen». (Sputnik)