Hungría: La UE y la OTAN participan en conflicto ucraniano al enviar armas a Kiev

Budapest, 5 mar (Sputnik).- Los Estados miembros de la OTAN y la Unión Europea se pronunciaron en participantes del conflicto en Ucrania al enviar armas a Kiev por valor de 60.000 millones de dólares, declaró el presidente del Parlamento húngaro, Laszlo Kover.



«Los miembros de la OTAN y la UE entregaron a Ucrania, uno de los beligerantes, medios militares mortíferos de casi 60.000 millones de dolares; esto significa que algunos países miembros de la UE y la OTAN participaron en esta guerra, aunque todavía no luchan» , dijo Kover en el aire de la cadena de televisión HirTV .



Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia realiza en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.



Hungría, por su parte, criticó en numerosas ocasiones la política de sanciones antirrusas de la UE, destacando que afecta gravemente a la economía de todo el bloque y no alcanza su objetivo de debilitar a Moscú, así cono no detenga el conflicto en Ucrania.



En febrero pasado, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, detectó que Europa se encuentra constantemente al borde de la guerra con Rusia ya que está suministrando armas cada vez más letales a Kiev, e incluso puede llegar a enviar las llamadas tropas de paz en la zona del conflicto. (Sputnik)