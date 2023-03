A propósito del día de la mujer

En la vida hay un tiempo para todo, y todos debemos comprenderlo, si leyéramos Eclesiastés 3,15 y más, tendríamos mucho más conciencia de nuestra realidad humana. Tuve una madre amorosa y de ella aprendí todo lo más importante, murió un día como hoy de hace quince años, hasta en ese sentido fue atinada.

He pasado muchas horas leyendo durante toda mi vida, he escrito para diversos medios desde hace cuarenta años, con una mayor frecuencia los últimos quince años, quizá formó parte del periodo de aceptación de la muerte de mamá, yo era el menor pero a la vez el que llevó más en los hombros la responsabilidad médica de sus últimos tres días de agonía.

Difícil tomar ciertas decisiones médicas si el paciente es nuestra madre, además de el hecho en sí mismo, está el de convencer a tus hermanos que estás actuando correctamente.

El periódico www.elpais.cr me abrió sus puertas muy generosamente y lo aproveché para manifestar diferentes opiniones de temas interesantes y algunas veces controversiales, pero nunca me “mutilaron” un artículo, incluso cuando me manifesté en temas muy álgidos para un medio universitario, fue muy interesante, por esa razón hoy me estoy despidiendo del amigo mío, del medio y de sus lectores.

Podría seguir escribiendo muchos años más, no obstante todo tiene su tiempo, desde joven escribo poesía, cuentos y algunas novelitas, no he publicado nada, posiblemente yo padezco el “Síndrome del impostor”, pero no por eso abandono mi creación.

Mi esposa e hijas han querido que yo publique, aunque no me han convencido de ello, a veces creo que hay suficiente basura gastando árboles, entonces me echo para atrás, con los medios electrónicos mi obra está a salvo en dispositivos electrónicos, si en realidad sirviera para algo.

A mi me ha dado un inmenso placer escribir, ha sido balsámico a las tormentas del alma, me ha dado las alas para volar y ser más feliz que infeliz; de eso se trata la vida, no de ser feliz porque es imposible sino de ser menos infeliz.

En este día tan importante, no solo por ser el día internacional de la mujer, sino porque he aceptado totalmente la idea de que mamá ya no está aquí físicamente; hoy me despido de todas y todos los que me hayan leído y desde luego de quienes dirigen este medio tan imparcial. A toda esa gente mi eterno agradecimiento.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico