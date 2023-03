Altos cargos de EEUU sospechaban de Kiev por atacar Nord Stream, según WSJ

Washington, 9 mar (Sputnik).- El jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), William Burns, y el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, no descartaban que fuera Ucrania quien perpetrara el atentado contra los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, informó el diario Wall Street Journal (WSJ), citando a funcionarios.



Burns y Sullivan, detalla el medio, sospechaban de la implicación directa ucraniana en octubre de 2022, un mes después de las explosiones, pero las fuentes del rotativo no especificaron en qué se basaban sus sospechas.



Según el periódico, las autoridades de Alemania, que están llevando a cabo su propia investigación sobre lo sucedido, ya en febrero casi descartaron la implicación de Rusia, que inicialmente era la principal sospechosa.



WSJ afirma que ni Rusia ni Ucrania tienen un motivo evidente para ordenar el ataque, suficiente para compensar los posibles riesgos diplomáticos.



Además, las fuentes declararon que la CIA advirtió a sus homólogos europeos ya en verano boreal sobre la posible preparación del atentado contra Nord Stream.



En junio-julio de 2022, meses previos al incidente, la CIA envió una advertencia al Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, así como a otras agencias de inteligencia europeas, sobre un eventual sabotaje de los gasoductos.



La notificación incluía información sobre tres nacionales ucranianos que habían intentado alquilar barcos en países ribereños del mar Báltico, entre ellos Suecia, comunicó el diario.



El martes pasado, el diario The New York Times informó que funcionarios de inteligencia de EEUU señalaron a un grupo proucraniano como responsable de los ataques de septiembre pasado a la red de gasoductos submarinos que Rusia había construido en el Báltico.



La mayoría de los presuntos implicados en el ataque eran ciudadanos ucranianos o rusos.



También una investigación realizada por el periódico alemán Die Zeit, conjuntamente con los canales de televisión ARD y SWR, apunta a que los saboteadores utilizaron un yate alquilado por una empresa con sede en Polonia, pero propiedad de ucranianos.



Según los medios, no hay constancia de que el sabotaje al Nord Stream fuera orquestado o financiado por las autoridades de Ucrania y podría tratarse de una operación de bandera falsa.



Mijaíl Podoliak, asesor del jefe de la oficina del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, descartó la implicación de Kiev en los ataques contra Nord Stream 1 y 2, al comentar los referidos reportes.



El 26 de septiembre de 2022, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo, anunció una fuga de gas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm, por causas desconocidas.



Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas, y los gobiernos de Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un acto de sabotaje.



El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre desveló que tenía pruebas de que apuntaban a la implicación de ciertos países occidentales.



La Fiscalía General de Rusia abrió una investigación por terrorismo internacional tras los daños a los dos gasoductos, en una zona con fuerte presencia de buques de guerra de la OTAN.



El pasado 8 de febrero, el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de EEUU colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos rusos durante los ejercicios Baltops de la OTAN, a mediados de 2022.



En septiembre, según el periodista, los noruegos activaron los explosivos, causando serios daños a los ductos que conectan a Rusia con Alemania por el fondo del Báltico.



Hersh subrayó que el presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional. (Sputnik)