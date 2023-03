En Crimea proponen quitarle a Ucrania los territorios al este de la línea Kiev-Odesa

Moscú, 8 mar (Sputnik).- El líder parlamentario de Crimea, Vladímir Konstantínov, sugirió en declaraciones a Sputnik que el ejército ruso avance hacia la línea Kiev-Odesa, para privar a Ucrania del acceso al mar Negro y los territorios al este del Río Dniéper.



«Desconocemos los planos concretos de esa operación especial. Solo se ha hablado de desnazificación y desmilitarización. Y esta última, tal y como lo vemos en Crimea, sería incompleta a menos que se tomara bajo control (la ciudad de) Odesa y Ucrania perdiera el acceso al mar Negro. Las demás opciones no podrán garantizar nuestra seguridad, ni la de los nuevos territorios», dijo Konstantínov a esta agencia.



Otra frontera hipotética, según el politico, la marcaría el río Dniéper en cuyas orillas se encuentran varias urbes como Zaporizhzhia, Dnipro o Kiev.



«Cortar esas aglomeraciones con líneas de demarcación no es nuestro método; de ahí, la necesidad de tomar todas esas ciudades. Lo cual deja entrever la línea Kiev-Odesa, al este de la cual no podemos dejarle nada a nadie. Y a partir de allí, como salga», opinó Konstantínov. (Sputnik)