Presidente de Cámara de Representantes de EEUU rechaza invitación a Ucrania

Washington, 8 mar (Sputnik).- El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Kevin McCarthy, informó este miércoles que no planea aceptar la invitación del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, para visitar ese país y constatar en el terreno la situación del conflicto con Rusia.



«Déjeme ser claro sobre lo que dije: no hay cheques en blanco, ¿está bien? Así que, desde mi perspectiva, no tengo que ir a Ucrania», dijo el legislador a la cadena CNN. «Seguiré recibiendo mis informes y otras cosas, pero no tengo que ir a Ucrania o Kiev para verlo. Y mi punto de vista siempre ha sido que nunca daré un cheque en blanco por nada».



Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk –previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos y, en septiembre pasado, incorporadas al territorio ruso tras un referéndum– necesitaban ayuda frente a los ataques por parte de Kiev. (Sputnik)