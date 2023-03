Relación entre Rusia y China tiene limitaciones, dice directora de inteligencia de EEUU

Washington, 8 mar (Sputnik).- Los vínculos entre Rusia y China no son una «historia de amor» y no podrían derivar en una alianza similar a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), sostuvo este miércoles la directora de Inteligencia Nacional de EEUU, Avril Haines.



La relación «sigue profundizándose… aunque dudo en caracterizarla como una historia de amor. Hay algunas limitaciones sobre a dónde irían en esa asociación. No vemos que se conviertan en una especie de aliados como lo somos con los aliados en la OTAN. Sin embargo, vemos un aumento en todos los sectores”, dijo Haines en una audiencia en el Senado.



En los últimos tiempos, los países occidentales plantearon en repetidas ocasiones que China podría suministrar armas a Rusia en medio de la operación militar en Ucrania, algo que Pekín ya desmintió. (Sputnik)