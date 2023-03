México y EEUU coinciden en combatir narcotráfico y respetar soberanías

Ciudad de México, 10 mar (Sputnik).- Los gobiernos de México y Estados Unidos coincidieron el jueves en combatir el tráfico ilegal de armas y del potente opiáceo sintético fentanilo, respetando las soberanías de ambos países, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



«Hablamos de fentanilo, del tráfico de armas y de la decisión del presidente Joe Biden de respetar nuestra soberanía», dijo López Obrador en su cuenta de Twitter, respecto a su reunión con la asesora de su par estadounidense sobre temas de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall.



Por su parte, el canciller mexicano escribió en su cuenta de Twitter, al final del encuentro, que la reunión binacional fue «cordial».



«El Presidente designó como contraparte a Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad», dice el mensaje del jefe de la diplomacia mexicana.



El secretario de Relaciones Exteriores anunció que la próxima reunión entre ambos equipos nacionales sobre el tema se celebrará en abril en Washington.



Antes de la reunión en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo y residencia presidencial, Ebrard y Randall tuvieron un primer encuentro en el marco del Entendimiento Bicentenario sobre seguridad, salud pública, y comunidades seguras entre México y EEUU.



Ese mecanismo es «parte de la estrategia binacional contra el tráfico de armas y fentanilo», anunció la cancillería en un comunicado.



A la reunión asistieron el embajador de EEUU en el país latinoamericano, Ken Salazar, quien acompañó a la delegación estadounidense de la Casa Blanca; y Ebrad fue acompañado por el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco.



La secretaría de Relaciones Exteriores difundió a la prensa extranjera acreditada imágenes del encuentro al que asistieron una docena de altos funcionarios de ambas comitivas.



A la cita en la residencia presidencial oficial asistieron los integrantes del Gabinete de Seguridad, la titular de Seguridad Pública, Rodríguez; el jefe de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval; y el jefe de la Marina Armada, almirante Rafael Ojeda, entre otros altos funcionarios.



Horas antes del encuentro, el jefe del Ejecutivo mexicano reafirmó que su administración no permitirá que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en territorio mexicano como plantea el opositor Partido Republicano en el Capitolio estadounidense.



López Obrador cuestionó además las acciones de EEUU para contener el tráfico y consumo del opiáceo sintético fentanilo, que el año pasado causó más de 100.000 muertes por sobredosis en ese país.



«¿Por qué no atienden el problema? ¿por qué no combaten la distribución de fentanilo más a fondo?» preguntó López Obrador en conferencia de prensa.



El mandatario afirmó que en México no existen problemas de consumo de esa droga que trafica el Cartel de Sinaloa, entre otros grupos criminales, y lamentó la afectación a la salud de los jóvenes consumidores estadounidenses.



El Diálogo de Alto Nivel en Seguridad (DANS) entre ambos países fue firmado en Washington por Ebrard y su homólogo Anthony Blinken, en diciembre de 2021, y evaluado en agosto de 2022 en la capital mexicana.



En esa ocasión, ambos países reportaron que confiscaron 32.000 armas, 17 millones de cartuchos, 94 toneladas de cocaína y fueron interceptadas en alta mar 229 embarcaciones con drogas.



El año pasado, en EEUU murieron 108.000 personas por consumo de fentanilo, más poderoso que la morfina, y en México murieron 36.000 personas, muchas de ellas por armas traficadas ilegalmente, según el DANS. (Sputnik)