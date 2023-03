Salud admite que la vacunación contra el covid pudo haber causado una muerte en Japón

Tokio, 10 mar (Sputnik).- Una comisión de expertos del Ministerio de Salud de Japón reconoció por primera vez que la vacunación contra el covid-19 pudo haber provocado la muerte de una persona.



Un informe de 365 páginas publicado este viernes indica que «la relación causa-efecto no es descartable» en uno de los 1.791 fallecimientos registrados poco después de la vacunación .



Se trata de una mujer de 42 años que falleció el 5 de noviembre de 2022, menos de dos horas después de recibir una dosis de vacuna contra el nuevo coronavirus. Si bien la señora sufría de obesidad, diabetes e hipertensión, las pruebas realizadas no revelaron anomalías que hubieran podido causar la muerte.



Al mismo tiempo, el informe apunta a un posible error humano: ante una reacción alérgica grave, el personal del punto de vacunación no le administró adrenalina a esa mujer.



La edición anterior del informe, que se hizo pública el 20 de enero, no mencionaba casos similares entre los 1.782 decesos documentados.



En lo que va de esta pandemia, se han administrado en Japón más de 289,7 millones de dosis de vacunas. (Sputnik)