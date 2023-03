Equinor no considera reanudar la producción de petróleo en Venezuela en este momento

Washington, 10 mar (Sputnik).- El grupo noruego Equinor no está considerando reanudar las operaciones de producción de petróleo en Venezuela, independientemente de que EEUU suavice las sanciones, declaro este viernes a la Agencia Sputnik el portavoz de la compañía, Ola Morten Aanestad.



«No, Venezuela no está siendo considerada por Equinor en este momento», dijo el vocero.



Equinor tenía una empresa mixta en Venezuela, pero la abandonó después de que las sanciones estadounidenses obstaculizaran el sector energético en el país caribeño en 2019.



Chevron y sus empresas conjuntas con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) actualmente producen hasta 100.000 barriles por día, pero con inversión adicional y tiempo podrían alcanzar una capacidad de 300.000 barriles por día, dijo a Sputnik una persona con conocimiento de la industria a principios de esta semana.



Antes de que se impusieran sanciones estadounidenses a Venezuela en 2019, lo que desalentó la inversión en el sector petrolero del país, Chevron, las compañías energéticas europeas ENI y Repsol, y otras empresas conjuntas producían 500.000 barriles diarios.



En noviembre, el Departamento del Tesoro de EEUU concedió una nueva licencia que permite a Chevron extraer petróleo en Venezuela durante seis meses a través de sus socios de empresas mixtas con Pdvsa.



Sin embargo, la medida no amplió las operaciones ni permitió nuevas inversiones estadounidenses en el sector petrolero de Venezuela.



EEUU concedió la nueva licencia después de que el Gobierno venezolano y la oposición reanudaran las conversaciones en Ciudad de México y llegaran a un acuerdo para abordar la crisis humanitaria en el país y continuar los diálogos, centrados en la celebración de elecciones en 2024.



Según funcionarios estadounidenses, las sanciones y restricciones impuestas por Washington en relación con Caracas siguen vigentes y esta decisión no debe interpretarse como un ambiente permisivo en ese sentido. (Sputnik)