Hijo de Biden presenta contrademanda en caso de filtración de datos de su computadora

Washington, 17 mar (Sputnik).- Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, presentó una contrademanda contra el propietario del taller de reparación de computadoras en el estado de Delaware (este) que obtuvo información de su computadora portatil abandonada sobre la posible influencia en las elecciones nacionales, publicada este viernes en el diario The Washington Post.



Biden presentó la demanda en el Tribunal de Distrito de EEUU en Delaware, diciendo que el propietario de la tienda, John Paul Mac Isaac, no tenía derecho legal a copiar y distribuir su información privada, según el informe.



El hijo del mandatario acusó a Mac Isaac y otras personas de seis cargos de invasión de la privacidad, incluida la conspiración para obtener y distribuir información privada, según el informe.



Los datos personales se pusieron a disposición de terceros y, en última instancia, del público en general, lo cual es «muy ofensivo y daña» a la reputación de Biden, según el informe de la demanda.



La demanda argumenta que el objeto de la supuesta invasión de la privacidad de Biden y la difusión de sus datos no tenía ningún propósito legítimo, sino que causaría daño y vergüenza.



Mac Isaac presentó una demanda el año pasado y la modificó varias veces.



Dijo que Hunter Biden lo difamó al afirmar que recibió acceso ilegal a los datos de la computadora portátil.



La demanda también se dirige a medios de comunicación de propiedad corporativa, como CNN y Politico.



La demanda de Biden insiste en un juicio por jurado e insta a la corte a obligar a Mac Isaac y otros a devolver cualquier material que pertenezca al hijo del presidente.



Hunter Biden ha sido objeto de escrutinio desde la publicación de materiales de una computadora portátil abandonada por él en el taller de reparación de computadoras de Mac Isaac en Delaware.



Los materiales indicaban un posible tráfico de influencias y tratos comerciales extranjeros por parte de la familia Biden. (Sputnik)