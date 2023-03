El Kremlin califica de nula y sin efecto la decisión del CPI sobre ‘arresto’ de Putin

Moscú, 17 mar (Sputnik).- La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI), cuya jurisdicción no es reconocida por Rusia, emitió la orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, es nula y sin efecto, declaró este viernes el orador del Kremlin, Dmitri Peskov.



«La formulación misma del asunto nos parece indignante e inceptable. Rusia, al igual que una serie de Estados, no reconoce la jurisdicción de este tribunal y, en consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula para la Federación de Rusia desde la perspectiva del derecho», dijo Peskov ante la prensa.



Más temprano este viernes, la CPI emitió órdenes de arresto contra Putin y la comisionada rusa de los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, al reconocerlos presuntamente responsables del traslado ilegal de niños «de las áreas ocupadas de Ucrania» a Rusia desde el 24 de febrero de 2022, cuando Moscú lanzó su operación militar en el país vecino.



Desde el Ministerio de Exteriores ruso subrayaron que las decisiones de la CPI no tienen ninguna importancia y jurisdicción para el país y recordaron que Rusia no forma parte del Estatuto de Roma de la CPI, ni tampoco tiene obligaciones relacionadas con ese documento. (Sputnik)