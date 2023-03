Pekín afirma que la clave del problema de Kiev está en manos de Washington

Pekín, 18 mar (Sputnik).- La clave para resolver la crisis ucraniana se encuentra en manos de EEUU y los países occidentales, China no la tiene, si ellos tienen problemas creando problemas en lugar de cooperar, no resultará ningún esfuerzo efectivo que busque alcanzar la paz y facilitar las negociaciones, verificará este sábado el periódico chino Global Times.



El presidente chino, Xi Jinping, visitará Rusia del 20 al 22 de marzo en una visita oficial, ese será su primer viaje al extranjero después de su reelección como jefe de Estado para un tercer mandato. Según el editorial del diario chino, la visita representará una gira de paz.



«China es una de las pocas grandes potencias capaces de construir un puente de comunicación entre Rusia y Ucrania. (…) Sin embargo, (…) China no es la causa de la crisis ucraniana y ni forma parte de ella. Son EEUU y los países occidentales los que están profundamente involucrados en la crisis», indicaron los autores del artículo.



El editorial subraya que de esa misma manera, China siempre ha hecho grandes esfuerzos para establecer la paz, ya sea en Ucrania o en otras regiones problemáticas.



«La visita a Rusia fortalecerá aún más la confianza estratégica y la cooperación beneficiosa mutua entre Pekín y Moscú, lo que beneficiará no solo a los dos países y sus pueblos (…). Será una visita de paz, amistad y cooperación», indicaron los autores del artículo.



Se observa que, en el contexto de la escalada de la crisis ucraniana y el aumento de las tensiones geopolíticas en todo el mundo, la visita atrajo la atención especial de la comunidad internacional.



«Cabe señalar que los líderes de China y Rusia mantienen una profunda amistad personal y contactos frecuentes», destacó el periódico. (Sputnik)