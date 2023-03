Trump da por seguro que será arrestado por el caso Stormy Daniels

Washington, 18 Mar. (EUROPA PRESS) – El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha declarado este sábado convencido de que será arrestado el próximo martes en el marco de la investigación en su contra por el presunto pago de un soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.

«Me arrestarán el martes», ha asegurado Trump a través de su red social Truth Social en un mensaje en el que cita una «filtración ilegal» sin dar detalles sobre su origen.

En línea con sus tradicionales teorías infundadas de la conspiración, el ex presidente asegura que la Fiscalía del distrito de Manhattan que lleva la investigación en su contra está financiada por el inversor húngaro George Soros, objeto habitual de críticas de movimientos ultranacionalistas como los defendidos por Trump durante su mandato.

La Fiscalía de Manhattan había ofrecido a Trump la posibilidad de declarar en este caso de presunto soborno y en el que su abogado, Michael Cohen, fue parte instrumental al entregar a Clifford unos 130.000 dólares para callarse que mantuvo supuestas relaciones con el magnate hace casi 20 años; una gestión realizada de manera irregular al quedar escondida en las cuentas de la Trump Organization, la compañía de Trump, durante la campaña electoral de 2016.

El ex abogado de Trump se había reunido hasta en dos ocasiones esta semana con los fiscales que investigan el pago a Clifford. Si bien Cohen no ha revelado detalles concretos, sí se mostró convencido el viernes, en entrevista con la cadena ABC, de que existían pruebas de sobra, como mínimo, para imputar al ex presidente por un delito penal; algo sin precedentes en la historia del país.