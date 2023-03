Presidente de México dice que EEUU miente en informe que señala violaciones de DDHH

Ciudad de México, 21 mar (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que el Gobierno de EEUU miente en el capítulo sobre México del informe anual del Departamento de Estado, que hace un recuento de presuntos abusos de derechos humanos en el país latinoamericano, presentado la vispera.



«No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, con todo respeto es su naturaleza, no quieren abandonar la Doctrina Monroe, y el llamado destino manifiesto, no quieren cambiar, se creen el gobierno del mundo», dijo el jefe de Estado en Conferencia de prensa en el estado de Oaxaca (sur).



El mandatario dijo que esa doctrina del siglo XIX -que se expresa en la frase «América para los americanos (estadounidenses)»- inspira el informe presentado el lunes por el secretario de Estado (canciller) de EEUU, Antony Blinken, encargado de la diplomacia de Washington.



«Nada más ven la paja en el ojo ajeno y no en la viga en el propio; pero no es para enojarse es que así son. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal», dijo el gobernante en una gira de trabajo en la que se reunirá con John Kerry, enviado especial sobre el cambio climático de su homólogo estadounidense, Joe Biden.



El informe indica que «la impunidad y tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento permanecerán como un problema para todo crimen, incluyendo abusos de derechos humanos y corrupción», asesinatos y desapariciones por fuerzas del Gobierno, tortura y violencia contra periodistas. (Sputnik)