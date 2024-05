Biden alerta que Trump no aceptará los resultados de las elecciones de EEUU si pierde

Washington, 9 may (Sputnik).- El expresidente de EEUU Donald Trump (2017-2021) no aceptará los resultados de las próximas elecciones presidenciales si no gana, afirmó el presidente estadounidense, Joe Biden, en una entrevista con la cadena de noticias CNN.

«Les prometo que no lo hará», dijo Biden al ser consultado sobre el tema.

Las elecciones presidenciales de EEUU están programadas para noviembre de 2024.

Los principales contendientes que se esperan en la boleta son Biden y Trump, quienes han obtenido suficientes votos de delegados para ser los presuntos nominados de sus respectivos partidos demócrata y republicano. (Sputnik)