China insta a EEUU a reconsiderar su papel en el conflicto de Ucrania

Pekín, 22 mar (Sputnik).- China pide a Estados Unidos que reconsidere su papel en el conflicto ucraniano y deje de echar la culpa a Pekín, declaró este miércoles el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin.



Anteriormente, el coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, John Kirby, afirmó que el resultado de la reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, no dio a Estados Unidos grandes expectativas de un rapido final del conflicto en ucrania.



«EEUU cree que la posición de China es injusta, ¿pero suministro de armas sin descanso al campo de batalla es justo? ¿Contribuir a la constante escalada del conflicto es justo? ¿Permitir que los efectos indirectos del conflicto se extiendan por el mundo es justo ?», enfatizó el diplomático.



El vocero subrayó que China insta a Estados Unidos a reconsiderar su papel en la cuestión ucraniana ya dejar de echarle la culpa a China.



Según Wenbin, Pekín no tiene objetivos egoístas en la cuestión ucraniana, nunca ha observado lo que ocurre «de brazos cruzados», nunca ha echado leña al fuego ni ha perseguido sus propios intereses allí.



«Nos gustaría informar a todo el mundo de que China no es la instigadora de la crisis ucraniana, no es parte en esta crisis y mucho menos suministra armas a ninguna de las partes», declaró Wang Wenbin.



El presidente chino Xi Jinping dijo que en ocasiones los países de la OTAN están «jugando con fuego» al suministro de armamento a Ucrania, y que los convoyes con armas serían un «objetivo legítimo» nada más cruzar la frontera.



Las fuerzas de Rusia llevan a cabo una operación militar desde febrero de 2022 para frenar los bombardeos del Ejército ucraniano contra los civiles de Donetsk y Lugansk.



Los dos territorios se independizaron de Ucrania en 2014 tras el golpe de Estado en ese país y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022. (Sputnik)