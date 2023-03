China insta a EEUU a no interferir en otros países con el pretexto de la democracia

Pekín, 28 mar (Sputnik).- China pide a Estados Unidos que deje de intervenir en los asuntos internos de otros países con el pretexto de la llamada democracia, declaró este martes el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning.



«Instamos a Estados Unidos a que deje de señalar con el dedo a otros países y deje de perturbar en los asuntos internos de otros Estados bajo la bandera de la llamada democracia», dijo Mao Ning durante una rueda de prensa.



Según la vocera, la Cumbre por la Democracia que lleva a cabo Estados Unidos provoca la división en el mundo.



«EEUU ignora sus propias numerosas deficiencias y una vez más lleva a cabo la llamada ‘Cumbre por la Democracia’ bajo la bandera de la supuesta democracia, trazando abiertamente líneas ideológicas, provocando la división en el mundo, mancillando y pisoteando u la democracia», subrayó Mao Ning.



La diplomática aseguró que «lo que el mundo necesita hoy no es crear divisiones en nombre de la democracia y promover una política de unilateralismo, sino construir la solidaridad y la cooperación sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» .



«Lo que el mundo necesita hoy, no es la injerencia en los asuntos internos de otros países con el pretexto de la democracia, sino la implantación de la democracia real, el rechazo de la falsa democracia y el fomento de la democratización en las relaciones internacionales «, enfadado.



También dijo que no se necesita «una llamada ‘Cumbre por la Democracia’ que cree confrontación, sino cohesión y cooperación que pueden resolver realmente los problemas a los que se enfrenta la comunidad internacional».



Añadió que el mundo necesita una «democracia real, el rechazo de la democracia y el falso fomento de la democratización en las relaciones internacionales».



La primera cumbre por la democracia, también iniciada por Estados Unidos, tuvo lugar en diciembre de 2021, mientras que la segunda cumbre está prevista del 28 al 30 de marzo de este año.



Más temprano, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova,, lamentó la participación del secretario general de la ONU, António Guterres, en la «cumbre por la democracia», y calificó el evento como una práctica neocolonial que busca renovar y legitimar los instrumentos estadounidenses de control e injerencia en los asuntos internos de los países soberanos. (Sputnik)