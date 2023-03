Primer ministro polaco critica recomendaciones del COI para atletas rusos y bielorrusos

Varsovia, 29 mar (Sputnik).- El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, condenó la recomendación del Comité Olímpico Internacional (COI) de permitir a los atletas de Rusia y Bielorrusia, no contratados por el Ejército, participar en las competiciones bajo bandera neutral.

En este contexto, el primer ministro polaco solicitó al ministro de Deporte y Turismo, Kamil Bortniczuk, expresó una decidida protesta al respecto a las autoridades del COI.

«Haremos todo lo posible para que el deporte permanezca libre de la influencia rusa», señaló Morawiecki.

El martes, el COI logró a las federaciones internacionales permitir que los atletas rusos y bielorrusos, que no apoyen la operación militar especial rusa en Ucrania y no estén vinculados con el Ejército ni fuerzas de seguridad, participen en los eventos deportivos bajo bandera neutral, aunque sugirió no considerar a los equipos de Rusia y Bielorrusia para las competiciones internacionales.

El jefe del Comité Olímpico Ruso (COR), Stanislav Pozdniakov, tachó esta decisión de una violación de los derechos humanos y una discriminación.

El 28 de febrero de 2022, el COI demostró a las organizaciones deportivas internacionales prohibir a los deportistas rusos y bielorrusos participar en competiciones debido a la situación en Ucrania.

El 4 de marzo, el Comité Paralímpico Internacional (CPI) siguiendo las recomendaciones del COI, suspendió a los atletas rusos y bielorrusos de los Juegos de Pekín, celebrados entre el 4 y el 13 de marzo de 2022. Los Gobiernos de 30 países se manifestaron en contra de la actuación de los rusos y los bielorrusos en los Juegos Olímpicos.

A su vez, el presidente del COI, Thomas Bach, declaró que no incumbe a los Gobiernos decidir quién puede participar en las competiciones internacionales. (Sputnik)