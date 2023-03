Irán califica de infundadas las sospechas de EEUU por el ataque a una base en Siria

Moscú, 29 mar (Sputnik).- La sospecha de Estados Unidos contra Teherán por el ataque a una de sus bases en Siria son infundadas, declaró el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Abdollahian.



«Estados Unidos ha hecho sospechar infundadas sobre ataques de grupos cercanos a Irán, y otra acusación de que han atacado con aviones no tripulados iraníes, estas son afirmar infundadas», dijo el ministro durante una rueda de prensa en Moscú.



Subrayó que los estadounidenses, «injustificadamente, siempre afirman y acusan a otros en lugar de presentar cualquier documento, pruebas de su acusación, hacen juicios precipitados, toman acciones precipitadas».



«Tampoco queremos tensión, confrontación necesaria, la República Islámica de Irán siempre ha jugado un papel positivo y constructivo en la paz y seguridad duraderas en la región», enfatizó el canciller iraní.



The New York Times informó la semana pasada, citando fuentes militares, que la base de la coalición liderada por Estados Unidos en la provincia de Hasaka, en el noreste de Siria, atacada por un dron el jueves, no tenía un sistema de defensa aérea en pleno funcionamiento.



Anteriormente, el Pentágono anunció que Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos en Siria contra formaciones asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), en respuesta a un ataque con drones iraníes contra una base de la coalición, que mató a un soldado estadounidense e hirió a otros seis.



Según el Departamento de Defensa de EEUU, un dron atacó una instalación de mantenimiento en una base de la coalición en la provincia de Al-Hasek, en el noreste de Siria, el jueves por la tarde, y, según la comunidad de inteligencia, era de origen irani.



Estados Unidos y varios países de su órbita invadieron Siria en 2014 con el pretexto de la lucha contra el terrorismo.



Si bien Washington siempre afirmaba que el combate al grupo terrorista Daesh (proscrito en Rusia) era su única razón para estar en Siria, últimamente cambió su narrativa y ahora asegura que sus tropas están en el país árabe para supuestamente «proteger» los campos petroleros.



El Gobierno de Siria acusa a Estados Unidos del «robo descarado del petróleo». (Sputnik)