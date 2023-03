Presidente de México alerta sobre la oligarquía con fachada de democracia

Ciudad de México, 29 mar (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que en algunos países gobierna una oligarquía con apariencia de democracia, al hablar la tarde del miércoles ante una cumbre de líderes globales convocados por EEUU.



«En nuestro tiempo existe todavía una mezcla de oligarquía y democracia, o una democracia simulada y mediatizada, es decir, en algunos países impera la oligarquía con fachada de democracia», dijo el jefe de Estado al leer su discurso.



En la reunión presidida por Costa Rica, sostuvo que «muchos de los grandes crímenes de la humanidad se han cometido en nombre de Dios o en nombre de la democracia».



Para regresar al significado original y auténtico del concepto de democracia, observe que ese régimen político no existe si dominan las élites y no las mayorías.



«¿Cómo hablar de democracia, si no existe separación del poder económico y el poder político? ¿Cómo hablar de democracia, si en los últimos tiempos se ha dado la concentración de la riqueza en pocas manos más ofensivas en la historia del mundo?» , se preguntó el líder mexicano.



En la segunda cita de esta cumbre, realizada por primera vez en 2021 por iniciativa de Washington, López Obrador denunció que «la fortuna de una limitación ha advertido sin límites, sin recato moral alguno», mientras hay 1.000 millones de seres humanos que viven con menos de un dólar diario.



Felicidad como meta



El presidente mexicano sugiere ante 121 líderes internacionales alejarse del «poder sin pueblo», y asegurar que el propósito central del Gobierno «sea siempre buscar la felicidad del pueblo, Gobierno del pueblo y para el pueblo».



Para sostener su enfoque llamó a regresar a los principios fundamentales de la democracia de los siglos XVIII y XIX, citando las experiencias de EEUU, Francia y México.



En primer lugar, dijo que la Declaración de Independencia de EEUU de 1776, planteó «la búsqueda de la felicidad como uno de los derechos fundamentales de las personas», y una de las funciones de todo Gobierno.



Citó en segundo término el artículo primero de la Constitución francesa de 1793, que establece que «el fin de la sociedad es la felicidad común».



Finalmente reseñó el artículo 24 de la Constitución mexicana de 1814, que señala a «la felicidad del pueblo y cada uno de sus ciudadanos que consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad».



Sostuvo que la conservación de estos derechos es el objeto de los Gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas.



Con ese fin planteó que se debe buscar «mayor igualdad para tener más democracia, que la democracia sea auténtica, verdadera y que siempre triunfe la justicia sobre el poder».



El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres abordó las experiencias de la democracia viva y fortalecida si se materializa en beneficios de las personas.



El jefe de Estado de Costa Rica Rodrigo Chaves, que presidió la Cumbre, celebró que esta segunda edición cerró a voces diferentes, con participación de activistas de derechos humanos y de la sociedad civil.



Esas organizaciones civiles «están en primera línea, todos los días, luchando por un mundo más libre, más seguro y más democrático».



Además del líder mexicano participaron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, entre otros. (Sputnik)