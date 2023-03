EEUU dice que Rusia no le avisó de cambios en notificaciones del tratado nuclear de 1988

Washington, 29 mar (Sputnik).- El Gobierno de Estados Unidos negó que Rusia le avisara sobre un cambio de enfoque en las notificaciones pactadas en el acuerdo de 1988 sobre fuerzas nucleares de alcance intermedio.



«Rusia ha informado a EEUU que ya no otorgará notificaciones bajo el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (New START) con respecto a lanzamientos de misiles balísticos, pero prolongará notificaciones sobre lanzamiento de misiles de alcance intermedio, como estipula un acuerdo, de 198 , de 198 y no nos han notificado ningún cambio a dicho enfoque», dijo Vedant Patel, vocero del Departamento de Estado.



Más temprano, el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergey Ryabkov, dijo a la Agencia Sputnik que quedó suspendida la transferencia de todas las notificaciones entre Moscú y Washington en virtud del New START, incluidas las relacionadas con lanzamientos de prueba. (Sputnik)