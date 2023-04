A la UCR debemos defenderla contra los ataques de sus enemigos

Columna Poliédrica

Hay personas que cuando escribo de ciertos temas hacen comentarios como si trabajara en la Universidad de Costa Rica (UCR). Como muchas veces he dicho en esta Columna, tengo muy buenos amigos que han estudiado o trabajan en esa institución de nuestro país, de ahí que a menudo esté enterado de las situaciones que allí se presentan y en no pocas ocasiones, me vea en discusiones sobre sus virtudes y también sobre sus defectos.

Esta semana que pasó, ha sido inevitable conversar sobre lo que se dejó decir el Presidente de la República a propósito de la manifestación del sector agropecuario. Se trató de una reacción hepática que tuvo como propósito distraer la atención y para ello la emprendió contra el Rector de la UCR, al que acusó de no haber sembrado nunca absolutamente nada; sin embargo, aparte de lo desafortunada de la intervención del mandatario, es obvio que no midió que la había emprendido con quién representa a la institución que más ha ayudado al productor nacional.

La UCR tiene centros e institutos de investigación que a lo largo de muchos años han apoyado al sector agropecuario. Y es que la transferencia de tecnología que ha hecho el alma mater ha sido en relación con muchos productos, por ejemplo, arroz, frijol, papaya, en fin, en múltiples productos agrícolas; no obstante, también esa transferencia de conocimiento se ha dado en el sector pesquero, ganadero, avícola, porcino, es decir, el aporte de conocimiento que hace la UCR a la producción nacional es de carácter integral.

También la siembra de la universidad más antigua del país se ve reflejada en la cantidad de profesionales que ha graduado. Lo que ahora se llama Área de Ciencias Agroalimentarias, ha dado al país profesionales en Fitotéctnia, en Zootecnía, Economía Agrícola, Tecnología de Alimentos, etc.; todas carreras vínculadas a este sector que la semana pasada se manfiestó contra el gobierno del señor Chaves Robles, pero que nunca ha sido abandonado por la UCR.

Mención aparte tiene la respuesta que hizo el Rector de la UCR. Ha sido opinión generalizada entre las personas que trabajan en esa institución, que la respuesta fue oportuna y con mucha contundencia, es decir, a la altura de lo que se espera del principal representante de la universidad más importante del área de Centroamérica y el Caribe; no obstante, es opinión general también, que las autoridades universitarias han dejado mucho que desear en la defensa de la institución, no solo en relación con otras manifestaciones de miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo, sino en relación con el ataque que han recibido la UCR por parte del anterior gobierno y en la actual administración.

Voy a decir lo que me han dicho y no voy a utilizar ningún tipo de filtro. Las autoridades actuales de la UCR, entiéndase miembros del Consejo Universitario, Rector y Vicerrectores, solo sirven para inauguraciones, para participar en homenajes de diferente tipo, para discutir temas intrascendentes y para intentar implementar la Ley de Empleo Público; en otras palabras, en lugar de defender a la institución, la mayoría de la comunidad universitaria ha sentido que se trata de autoridades pasivas, tibias, que no hacen una defensa vehemente de la autonomía constitucionalmente garantizada y que por el contrario, parecen estar a favor de la implementación de una serie de medidas que la disminuye, la limita y la quiere suprimir.

Desde afuera, francamente, me parece que tengo la misma impresión de lo descrito en el párrafo anterior. Como una persona ajena a esa institución, efectivamente, lo que uno observa es que las actuales autoridades dejan muchísimo que desear, la única intervención que podría resaltar del Rector es la que tuvo esta semana que pasó; en el caso de los miembros del Consejo Universitario y los Vicerrectores, la verdad, no hay cara en que persignarse, se trata de gente con poca o ninguna experiencia y aquellos que podrían tenerla, no tienen el carácter para salir a defender a la UCR.

Si tuviese que sintetizar lo que dice de estas autoridades universitarias, lo podría resumir en la siguiente expresión: son unos pendejos y unas pendejas.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot